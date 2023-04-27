Менеджеры «Роснефти» возглавили отданные под внешнее управление фирмы

Переданные в России под внешнее управление иностранные компании «Юнипро» и «Фортум» возглавили менеджеры «Роснефти».

Отмечается, что зарубежные компании владеют теплоэлектростанциями в разных регионах. При необходимости список компаний, где вводится внешнее управление, может расшириться.

Президент России Владимир Путин 26 апреля подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, были указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».

Позже в этот день Росимущество заявило о том, что введение внешнего управления акциями зарубежных компаний «Юнипро» и «Фортум» не лишает владельцев их активов права собственности. Пояснялось, что внешний управляющий лишь получает полномочия для обеспечения работы предприятий, имеющих большое значение для российской экономики.

При этом финская компания «Фортум» сообщила, что не получала уведомлений о передаче акций во временное управление Росимущества.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Как пояснил в беседе с «Известиями» политолог Юрий Кнутов, западные страны нелегально конфискуют те активы, которые считают правомочным изъять, тогда как Россия действует значительно мягче. По его словам, указ об ответных мерах является логичным и ожидаемым, когда западные страны занимаются грабежом.