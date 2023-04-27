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Диетолог рекомендовала отказаться от консервов и соусов из-за вреда для ЖКТ

Диетолог Павличенко рекомендовала отказаться от консервов и соусов из-за вреда для ЖКТ
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко 26 апреля порекомендовала отказаться от некоторых продуктов из-за вреда для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что наиболее вредными продуктами для ЖКТ являются фастфуд, жареная пища с высоким содержанием жиров, молоко полной жирности, газированные напитки, пакетированные соки и рафинированные продукты.

Эти продукты могут вызвать приступ гастрита или язвы, дискомфорт, вздутие живота, а также привести к отложению жира в печени, ожирению и даже к диабету.

Помимо этого, Павличенко подчеркнула, что в процессе переработки рафинированные продукты лишаются витаминов, насыщаясь жирами, солью и сахаром. Такой состав отрицательно влияет на баланс кишечного микробиома, подавляя развитие полезных бактерий, необходимых для нормального пищеварения.

При содействии полезных кишечных микробов из клетчатки синтезируется особая слизь, которая обволакивает стенки кишечника и защищает их от механических повреждений, добавила диетолог

«Избыточное потребление продуктов глубокой переработки — один из факторов риска воспалительных заболеваний кишечника: колитов, болезни Крона и многих других болезней. Вредят ЖКТ также промышленные сладости — конфеты, шоколад и выпечка. Они являются источником сахара и насыщенных жиров. Сократить стоит и потребление соленых продуктов, особенно консервов и соусов. В них содержится много соли, которая стимулирует выработку желудочного сока и создает дополнительную нагрузку на органы пищеварения», — отметила врач.

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Накануне эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан призвала отказаться от сладких йогуртов и бутербродов на завтрак. Также к вредным для завтрака продуктам она отнесла манную кашу из-за ее калорийности и высокого содержания глютена, который поддерживает воспалительные процессы в ЖКТ.

17 апреля Светлана Павличенко рассказала, что авокадо и овес полезны для профилактики заболеваний ЖКТ. В качестве продукта, который помогает в профилактике симптома раздраженного кишечника и запоров, специалист посоветовала употреблять в пищу брокколи.

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