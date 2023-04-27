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Российская теннисистка Дьяченко продолжила общаться с украинкой Байндль

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Фото: TASS/Zuma/Panoramic
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Теннисистки Виталия Дьяченко из России и Катерина Байндль с Украины продолжают общаться даже спустя год после начала специальной военной операции (СВО). Об этом сама Дьяченко рассказала в интервью «Известиям».

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Ранее ряд украинских теннисистов, в частности Марта Костюк, отказывались от традиционного послематчевого рукопожатия, если играли против россиян или белорусов.

«Большинство украинских девочек просто перестали здороваться и общаться. За исключением нескольких человек. Например, Катя Козлова (девичья фамилия Байндль. — Ред.), с которой мы хорошо дружим. Есть несколько человек, которые понимают, что происходит и что нашей вины тут нет. А остальные ведут себя неадекватно», — сказала Дьяченко «Известиям».

32-летняя россиянка также напомнила, что ее отец — выходец с Украины, он родился и вырос в Луганске, когда тот был в составе Украинской ССР.

«Переехал в Россию давно, но то, что я родилась здесь, не меняет того, кто мои родители по национальности и какая во мне течет кровь. Мы же не будем отвечать за то, какой у нас паспорт. Мы всё равно все одна нация. Я так считала и буду считать», — пояснила теннисистка.

В начале этой недели Виталия Дьяченко стала фигурантом скандала с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines, сотрудники которой не пустили ее на рейс из Каира в Ниццу, откуда россиянка должна была ехать на турнир на остров Корсика. Из-за пропуска рейса она лишилась шансов принять участие в соревновании во Франции.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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