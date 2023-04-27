Фильмы с Каннского фестиваля выйдут в России осенью

Две картины с грядущего Каннского фестиваля — «В паутине» и «Обнаженная муза» — выйдут в России уже осенью в официальный прокат, рассказали «Известиям» в дистрибьюторской компании Arna Media.

«Официальный дубляж фильмов делается в Москве. У главного героя «В паутине» (его играет Сон Кан-хо) будет тот же голос, который был у этого актера в «Паразитах» (оскароносный хит режиссера Пон Джун-хо. — Ред.)», — сообщили представители Arna Media.

На каком именно стриминге выйдут «В паутине» и «Обнаженная муза» после кинотеатрального проката, пока не сообщается, но в «Кинопоиске HD» в ответ на вопрос, планирует ли сервис выпускать эти ленты, ответили «Известиям»: «По ним пока не заявлены даты».

Кроме того, запланирован российский релиз фильма-открытия фестиваля «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли, но даты еще не определены. В создании этой картины приняли участие русские продюсеры Константин Елкин и Светлана Мигунова-Дали.

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Не канут в ленту: какие фильмы с Каннского фестиваля выйдут в России