Реклама
Прямой эфир
Мир
Марочко заявил о сотне наемников в Харьковской области у границ с РФ
Мир
В Польше признали невозможность исключения России из ООН
Общество
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Мир
Граждане Турции за рубежом начали голосовать на выборах
Мир
Сербский доброволец назвал издевательства над русскими идеологией ВСУ
Армия
Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные позиции и технику ВСУ
Армия
Артиллеристы ВДВ уничтожили пехоту ВСУ на артемовском направлении
Общество
Число нарушений с пользовательскими дронами выросло почти вдвое за квартал
Происшествия
В Волгограде умер советский режиссер Евгений Басилашвили
Общество
Свердловская область выделит 95 млн рублей пострадавшим от пожара в Сосьве
Происшествия
Полицейский погиб при взрыве в Мелитополе
Спорт
Федерация бокса США заявила о прекращении членства в IBA
Общество
Вильфанд предупредил о весенней грозе в Московском регионе

Фильмы с Каннского фестиваля выйдут в России осенью

0
Фото: Global Look Press/Panoramic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две картины с грядущего Каннского фестиваля — «В паутине» и «Обнаженная муза» — выйдут в России уже осенью в официальный прокат, рассказали «Известиям» в дистрибьюторской компании Arna Media.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть с 27 апреля по 3 мая

«Официальный дубляж фильмов делается в Москве. У главного героя «В паутине» (его играет Сон Кан-хо) будет тот же голос, который был у этого актера в «Паразитах» (оскароносный хит режиссера Пон Джун-хо. — Ред.)», — сообщили представители Arna Media.

На каком именно стриминге выйдут «В паутине» и «Обнаженная муза» после кинотеатрального проката, пока не сообщается, но в «Кинопоиске HD» в ответ на вопрос, планирует ли сервис выпускать эти ленты, ответили «Известиям»: «По ним пока не заявлены даты».

Кроме того, запланирован российский релиз фильма-открытия фестиваля «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли, но даты еще не определены. В создании этой картины приняли участие русские продюсеры Константин Елкин и Светлана Мигунова-Дали.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не канут в ленту: какие фильмы с Каннского фестиваля выйдут в России

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023