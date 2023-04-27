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Турецкие СМИ сообщили об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам

BirGün: Эрдоган отменил запланированное на 27 апреля интервью четырем турецким телеканалам
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Фото: REUTERS/Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил телевизионное интервью четырем турецким телеканалам. Об этом 26 апреля сообщила газета BirGün.

По данным издания, турецкий лидер 27 апреля должен был дать интервью в прямом эфире телеканалам Euro D, ATV Europe, NTV Europa и TRT World.

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Ранее в этот день Эрдоган отменил публичные выступления по совету врачей.

При этом центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг версию о перенесенном им инфаркте. Также вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что состояние президента «очень хорошее», у него «легкая простуда».

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Позднее депутат от правящей Партии справедливости и развития Эркан Кандемир сказал, что Эрдоган примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в онлайн-формате.

Церемония доставки топлива АЭС «Аккую» в Турции должна состояться 27 апреля. После того как будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока, атомная электростанция сможет производить 10% электроэнергии, используемой в стране.

Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на каналах Kanal 7 и Ülke TV 25 апреля. Трансляция резко прервалась после вопроса турецкому президенту о будущих перестановках в кабинете министров. Оказалось, что Эрдоган почувствовал себя плохо. Примерно через 20 минут программа вернулась в эфир, интервью с политиком продолжалось еще 12 минут. Уточняется, что причиной плохого самочувствия стал желудочный грипп.

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