Турецкие СМИ сообщили об отмене интервью Эрдогана четырем телеканалам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил телевизионное интервью четырем турецким телеканалам. Об этом 26 апреля сообщила газета BirGün.
По данным издания, турецкий лидер 27 апреля должен был дать интервью в прямом эфире телеканалам Euro D, ATV Europe, NTV Europa и TRT World.
Ранее в этот день Эрдоган отменил публичные выступления по совету врачей.
При этом центр по борьбе с дезинформацией при администрации Эрдогана опроверг версию о перенесенном им инфаркте. Также вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что состояние президента «очень хорошее», у него «легкая простуда».
Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую».
Позднее депутат от правящей Партии справедливости и развития Эркан Кандемир сказал, что Эрдоган примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в онлайн-формате.
Церемония доставки топлива АЭС «Аккую» в Турции должна состояться 27 апреля. После того как будут введены в эксплуатацию остальные три энергоблока, атомная электростанция сможет производить 10% электроэнергии, используемой в стране.
Эрдогану стало плохо во время прямого эфира на каналах Kanal 7 и Ülke TV 25 апреля. Трансляция резко прервалась после вопроса турецкому президенту о будущих перестановках в кабинете министров. Оказалось, что Эрдоган почувствовал себя плохо. Примерно через 20 минут программа вернулась в эфир, интервью с политиком продолжалось еще 12 минут. Уточняется, что причиной плохого самочувствия стал желудочный грипп.