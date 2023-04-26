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Антонов отметил стремление США увести конфликт с РФ от своих границ

Посол РФ Антонов: Запад делает всё, чтобы война с Россией разразилась на европейском пространстве
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Фото: Global Look Press/Haiyun Jiang - Pool via CNP
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Коллективный Запад с США во главе разжигает конфронтацию с Россией, при этом делая всё, чтобы реальные боевые действия велись как можно дальше от американской территории. Об этом в среду, 26 апреля, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что официальная позиция Штатов о нежелании противостоять России не соотносится с реальностью. По словам дипломата, Вашингтон подает неоднозначные сигналы в контексте украинского кризиса — в частности, когда речь заходит о военной помощи Киеву. Как заявил Антонов, поставки всё более мощного вооружения на Украину свидетельствуют о заинтересованности в эскалации конфликта.

«По-моему, делается всё только для того, чтобы эта война разразилась на европейском пространстве, но при этом, хочу отметить, американцы не хотят, чтобы она была близко к территории США», — резюмировал посол.

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Ранее, 20 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном в настоящее время практически нет отношений, американцы объявили крестовый поход против Российской Федерации.

До этого, 17 апреля, газета The New York Times сообщила, что с начала конфликта на Украине НАТО готовится к возможным боевым действиям на своих границах. Отмечается, что альянс переходит от стратегии «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию воспрещением», подразумевающему большее количество войск, базирующихся вдоль границы РФ, тесную интеграцию военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и др.

6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия действует для сбалансирования всей системы безопасности на континенте каждый раз, когда НАТО приближается к ее границам. Он обратил внимание на то, что именно альянс расширяется в сторону РФ, а не наоборот.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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