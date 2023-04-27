Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны РФ 27 апреля сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, подразделение под командованием майора Василия Суханова выполняло боевые задачи по удержанию занимаемых рубежей и нанесению поражения личному составу и военной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Управляя силами двух мотострелковых рот, военнослужащий своевременно обнаруживал и уничтожал огневые точки, личный состав и бронетехнику противника.

Украинские боевики под прикрытием огня минометов и артиллерии предприняли попытку выбить российских мотострелков с занимаемых рубежей и атаковали позиции РФ. Благодаря действиям Суханова, который грамотно распределил силы своего подразделения и расставил блокпосты, мотострелки завязали бой с ВСУ на выгодных позициях. Организованная и продуманная оборона, заранее подготовленные оборонительные позиции позволили батальону отразить атаку превосходящих сил противника.

В ходе боя Суханов определил местоположение минометных расчетов, артиллерийских систем ВСУ и скоординировал по ним огонь российской артиллерии. Затем принял решение на ослабленном участке позиций боевиков провести контратаку, действуя с применением боевых машин и личного состава своего подразделения. В бою Суханов получил осколочное ранение, но продолжил командовать подразделением.

Использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор места для нанесения удара и внезапность позволили подразделению майора Суханова в ходе контратаки подавить артиллерийское орудие ВСУ, уничтожить боевую машину пехоты иностранного производства, кочующий миномет с расчетом и свыше десятка боевиков.

Благодаря умелому руководству вверенным батальоном, профессионализму и мужеству Суханова, а также слаженным действиям его подчиненных, противнику был нанесен серьезный урон, а его войска были отброшены на исходные позиции.

Также Минобороны отметило заслуги ефрейтора Ивана Хмелинина, который в составе инженерно-разведывательного дозора выполнял боевую задачу по разведке путей движения российских войск, ведущих наступление на позиции ВСУ. Перед группой была поставлена задача по проведению инженерной разведки состояния дорожной сети и мостов, анализ проходимости местности, а также проверка на минирование позиций, оставленных украинскими боевиками.

Продвигаясь по установленному маршруту, Хмелинин с товарищами тщательно обследовали с помощью миноискателей и щупов обозначенную местность. При этом ими было найдено и обезврежено большое количество противотанковых мин. Также группой были обезврежены растяжки с противопехотными минами, ручными гранатами и самодельными взрывными устройствами.

В результате профессиональных действий Хмелинина было обнаружено и обезврежено более трех десятков взрывных устройств и мин различного класса. По проверенным группой путям движения незамедлительно начинала следовать боевая техника, которая получила возможность подъезжать к позициям противника в непосредственной близости и, прикрывая мотострелковые подразделения, вести прицельный огонь. Также существенно была облегчена работа с использованием грузового транспорта по доставке боеприпасов и эвакуации раненых прямо на линии боевого соприкосновения.

Грамотные и оперативные действия ефрейтора Хмелинина и его боевых товарищей способствовали оперативному продвижению наших войск в заданный район без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российскими военнослужащими ликвидировано до 300 бойцов ВСУ на донецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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