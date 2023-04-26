Посол Антонов опроверг слухи об изоляции Лаврова в США

На заседании Совета Безопасности (СБ) ООН не шло и речи об изоляции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российской делегации, визит прошел блестяще. Об этом 26 апреля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Я могу вам сказать, что мероприятия прошли блестяще, удачно, успешно и, самое главное, результативно. Конечно же, ни о какой изоляции российского министра или делегации даже речи быть не может», — отметил он.

Кроме того, по его словам, российская сторона считает необходимым поддерживать линии коммуникации РФ и США. Так, Москва старается максимально использовать контакты с Вашингтоном, для того чтобы донести цели специальной военной операции.

Лавров прибыл в Нью-Йорк 24 апреля на заседание СБ ООН. Мероприятие началось на следующий день на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Также состоялись переговоры Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, на которых обсудили тему зерновой сделки, а также позицию ООН в отношении конфликта на Украине.

Между тем Вашингтон отказал в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Лавровым. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Пост председательства в СБ ООН перешел к России с 1 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.

Как отмечали 30 марта в Белом доме, США неприятно видеть Россию председателем СБ ООН. Однако нет международно-правовых путей, чтобы лишить Россию постоянного членства в этом органе, подчеркнули в Вашингтоне.