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Посол Антонов назвал суровыми условия содержания россиян в тюрьмах США

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Фото: Global Look Press/dpa/Magdalena Miriam Tröndle
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 26 апреля заявил, что российская сторона потребует улучшения условий содержания под стражей в США россиян Анатолия Легкодымова и Дмитрия Украинского.

«Они (Легкодымов и Украинский. — Ред.) находятся в разных блоках, у них разные условия (содержания. — Ред.). Особенно у Анатолия Легкодымова. Он находится в блоке, где сидят убийцы, наркоманы, он опасается за свою жизнь. Обязательно завтра мы обратимся в Госдепартамент США с требованием о его переводе из этого блока и о предоставлении нормальных условий», — сказал Антонов по итогам посещения административного центра содержания под стражей в нью-йоркском районе Бруклин и встречи с заключенными россиянами.

Также Украинскому требуется улучшение условий содержания из-за проблем со здоровьем. Будет написана отдельная нота, РФ обратится в Госдеп с требованием нормального обращения, медицинского обеспечения.

Отмечается, что Украинского и Легкодымова власти США подталкивают к сделке. Дмитрию Украинскому вменяют обвинения, которые в общей сложности могут составлять 125 лет заключения. Согласившись на сделку с властями, ему обещают сокращение срока до 20 лет.

Как подчеркнул посол, США проводят политику охоты за россиянами по всему миру, в американских тюрьмах содержатся более 100 граждан РФ. При этом большинство уголовных дел политически мотивированы. 59 человек с 2008 года были экстрадированы в США под различными предлогами. Он указал, что посольство продолжит практику посещения российских соотечественников, оказавшихся в застенках в США.

Антонов заверил, что РФ делает всё, чтобы обменять удерживаемых в США россиян на американцев как можно скорее.

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Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что канал для работы по обмену заключенными между Россией и США существует, но он не предполагает публичности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 12 апреля сообщила, что министерство рекомендует согражданам проявлять осторожность при поездках в недружественные страны. По ее словам, Вашингтон «развернул настоящую охоту за россиянами», проживающими или временно находящимися в США и третьих странах, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии.

18 января заместитель генрокурора США Лиза Монако сообщила, что во Флориде задержали гражданина РФ Анатолия Легкодымова, занимающего руководящую должность на криптобирже Bitzlato. Его обвиняют в обороте незаконных фондов в размере более $700 млн. По словам Монако, серверы Bitzlato, которые связывают с даркнет-маркетом Hydra, были обнаружены и изъяты в рамках совместных действий правоохранителей из разных стран.

Последний обмен заключенными между РФ и США состоялся 8 декабря. Тогда россиянин Виктор Бут был обменян на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура обмена состоялась в аэропорту Абу-Даби.

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