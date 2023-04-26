СК даст правовую оценку действиям напавших на здание РЦНК на Кипре

Следственный комитет (СК) РФ намерен дать правовую оценку действиям участников нападения на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Кипре. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи запросят в МИД России необходимую для расследования информацию», — говорится в заявлении СК.

Ранее в этот день появилась информация о пожаре в здании РЦНК. Директор центра Алина Радченко сообщила, что произошло два сильных хлопка. Огонь охватил стену и крышу. Как утверждают свидетели, в здание якобы бросили «коктейли Молотова».

Позже стало известно, что пострадавших при пожаре нет. Очевидцы не исключают поджог. По словам Радченко, возгорание было сильным и нанесло большой ущерб РЦНК. Также она отметила, что если речь все-таки идет о поджоге, то причиной, вероятно, стала жесткая позиция центра.

В свою очередь глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал случившееся терактом и допустил причастность сторонников киевского режима.

Он также отметил, что по факту возгорания было составлено обращение в правоохранительные органы. Все видеозаписи с места ЧП будут переданы полиции.