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Строительство нового стадиона началось возле гимназии в Благовещенске

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В Благовещенске (Амурская область) началось строительство нового стадиона возле Алексеевской гимназии. Об этом мэр города Олег Имамеев сообщил 26 апреля.

«Мы с прошлого года работаем над строительством физкультурно-спортивной зоны в этой гимназии. Сейчас перешли ко второму этапу — самой стройке», — рассказал градоначальник.

Как уточняет Амурская служба новостей, подрядчик уже вырубил на участке дикоросы, вековые сосны при этом были сохранены. Помимо стадиона около гимназии планируется создать несколько игровых зон, установить хоккейную коробку.

Согласно контракту, завершить строительство необходимо до конца октября, однако объект могут сдать раньше. Мэр поручил подрядчику скорректировать сроки, чтобы стадион был готов к началу будущего учебного года.

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