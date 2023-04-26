Освобожденных из украинского плена военных РФ доставили в Москву на аэродром Чкаловский. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 26 апреля.

Как следует из опубликованного видео, у самолета освобожденных из плена российских бойцов встречали медики, рядом с лайнером стояли кареты скорой помощи и реанимации.

На кадрах видно, что у некоторых российских военнослужащих ампутированы конечности. Также многие из них хромают и без помощи не могут самостоятельно идти.

Военнослужащих доставили в российскую столицу для реабилитации и лечения.

Ранее в этот день Минобороны опубликовало кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины в РФ. Сначала российские бойцы вышли из автобуса, при этом за ним следовало несколько машин скорой помощи, реанимации. После россиянам выдали новые вещи, предметы первой необходимости.

До этого, 10 апреля, на аэродром Чкаловский в Московской области прибыл самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена. Тогда на родину вернулись 106 россиян.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.