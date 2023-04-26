Киевский режим — президент Украины Владимир Зеленский и его правительство — исчезнут к концу украинского конфликта. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда <спецоперация> закончится», — поделился он прогнозом.

По мнению Риттера, руководство РФ не возьмет на себя долги и контракты киевского режима — властей, которых больше нет.

Так он ответил на вопрос, сохранят ли международные инвесткомпании подряды на восстановление Украины после завершения боевых действий. Москва не продаст свои земли таким компаниям, выразил он уверенность.

Американец подчеркнул, что при президенте Владимире Путине этого не произойдет.

Ранее, 21 апреля, Риттер назвал Украину гнилым кораблем. По его словам, поводом для отказа стран Запада от любой помощи Украине может стать повсеместная коррупция в стране.

До этого экс-разведчик ВС США неоднократно отмечал, что Украина проиграет России в любом случае.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.