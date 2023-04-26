Коронация Карла III может обойтись в 100 млн фунтов

Коронация Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы может обойтись налогоплательщикам в £50–100 млн. Об этом пишет британская газета Evening Standard. Издание напоминает, что на коронацию Елизаветы II правительство потратило £912 тыс., что в переводе на нынешний курс составляет £20,5 млн, передает телеканал «Известия». Представитель выступающего против монархии активистского движения Republic Грэм Смит считает, что подобные расходы — это «пощечина миллионам людей». Официальная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

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