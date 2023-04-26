Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Петрозаводске

В Петрозаводске (Карелия) легковая иномарка врезалась в стену жилого дома. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Инцидент произошел днем 26 апреля на улице Зайцева. Автомобиль Hyundai Solaris врезался в стену жилого дома № 49.

За рулем иномарки находился мужчина 1971 года рождения. Его доставили в больницу скорой медицинской помощи, пишет ИА «Карелinform».

По какой причине автомобилист выехал с дороги пока не установлено. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

7 апреля в Пятигорске 26-летний водитель без прав за рулем BMW врезался в магазин. Травмы получил пассажир легковушки, водитель отделался незначительными ссадинами.