Новым командующим миротворцами в Карабахе назначен генерал-полковник Ленцов

Новым командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе назначен генерал-полковник Александр Ленцов, говорится в бюллетене Минобороны РФ 26 апреля.

«С 25 апреля 2023 года командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов», — следует из сообщения.

До этого российским миротворческим контингентом в Карабахе командовал генерал-майор Андрей Волков.

До 2020 года Александр Ленцов занимал пост заместителя главнокомандующего сухопутными войсками России. В январе 2020 года его назначили советником министра обороны. Генерал-полковник также принимал участие в военных действиях в Чечне и Сирии.

Ранее, 24 апреля, сообщалось о проведении российскими миротворцами переговоров с Азербайджаном из-за ситуации с КПП в Лачинском коридоре. Накануне в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной там было перекрыто движение.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.