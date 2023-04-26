Компания запустившая на Луну модуль Hakuto-R компания заявила о провале миссии

Японский модуль Hakuto-R, предположительно, совершил жесткую посадку на Луну. Об этом сообщили в компании ispace, реализующей проект. Эксперты заявили, что успешное прилунение и установка связи невозможны. Аппарат должен был совершить посадку накануне. В среду связь между Центром управления полетом и модулем была потеряна, передает телеканал «Известия». Состояние грузов, находившихся внутри объекта, по словам специалистов, определить сложно. Отмечается, что в ближайшее время специалисты соберут все данные, чтобы усовершенствовать технологическую готовность для второй миссии, которая состоится в 2024 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.