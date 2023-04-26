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Ребенок 2-3 лет найден на улице в подмосковных Химках

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Фото: МВД РФ
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В подмосковном городе Химки на улице Марии Рубцовой около дома №1 обнаружен мальчик двух-трех лет. Как сообщает 26 апреля Управление МВД РФ по Московской области, ребенок особых примет не имеет.

«Мальчик, на вид два-три года, рост 90 см, нормального телосложения, волосы русые, прямые, глаза карие <...> Одет по сезону», — указано в Telegram-канале ведомства.

Известно, что на ребенке куртка синего цвета с яркими рисунками желтого, зеленого и красного цветов. А также кофта серого цвета с поперечными белыми и синими полосками, сиреневая футболка и штаны красного цвета с белыми звездочками.

УМВД России по Химкам просит всех, кто располагает информацией о родственниках несовершеннолетнего, сообщить об этом по телефонам: 8-495-572-02-02 или 8-495-573-00-16.

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Ранее, 24 апреля, сообщалось, что в Твери безвестно пропали два несовершеннолетних мальчика 2010 и 2011 годов рождения. Отмечалось, что дети ушли вместе гулять и не вернулись. Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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