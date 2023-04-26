Тракториста и инженера осудили за гибель рабочего в Тамбовской области

Суд в Тамбовской области вынес приговор по уголовному делу о гибели 47-летнего рабочего сельскохозяйственной организации. Фигурантами по нему проходили тракторист и инженер, сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 18 июня 2022 года на территории сельхозорганизации в поселке имени Калинина в Мичуринском районе. Установлено, что тракторист-машинист при соединении сцепного устройства дисковой бороны с трактором нарушил требования безопасности.

По данным ведомства, он «подключил гидравлику к дисковой бороне, которая не была зафиксирована соединительным болтом, вследствие чего борона из-за перевеса опрокинулась назад и травмировала 47-летнего рабочего, который от полученных телесных повреждений сразу скончался».

Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», от полученных травм мужчина скончался на месте. В суде доказано, что произошедшее стало следствием отсутствия должного контроля со стороны инженера.

Суд признал обоих фигурантов виновными по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.