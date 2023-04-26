В отелях города Сочи распроданы почти все недорогие номера

В отелях Сочи распроданы почти все дешевые номера на лето. Спрос на туры превышает прошлогодние показатели на 20%, отмечают в ассоциации туроператоров. Во многих сочинских отелях в наличии остались только люксы, но они стоят существенно дороже. По состоянию на конец апреля россияне раскупили около 35% всех летних предложений туроператоров, это на 5% больше, чем в прошлом году, передает телеканал «Известия». Показатели внутреннего туризма в России могут побить рекорд доковидного 2019 года. В условиях высокого спроса авиаперевозчики увеличили количество рейсов в Сочи.

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