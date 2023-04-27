Названы самые популярные в РФ автомобили возрастом до трех лет

Продажи автомобилей с пробегом возрастом до трех лет выросли на 36,9% в сравнении с прошлым годом. Такой вывод сделали аналитики «Авито Авто», проанализировав динамику российского рынка подержанных машин в первом квартале 2023 года.

Самыми продаваемыми брендами трехлеток в январе-марте стали ВАЗ/LADA, Kia, Hyundai, Toyota и BMW. Средняя цена по итогам I квартала 2023 года составила 2 300 000 рублей.

Самой популярной моделью в возрасте дотрех лет в I квартале 2023 года стала LADA Granta, на долю которой пришлось 4,8% продаж в сегменте, а средняя цена составила 729 тыс. рублей. На втором месте еще одна Lada — Vesta со средней ценой 1 070 000 рублей и долей продаж 3,6%. Третью строчку рейтинга занимает Toyota Camry с долей продаж 2,9%. Средняя цена машины составила 3 050 000 рублей.

На четвертой позиции — Hyundai Solaris, со средним ценником 1 449 000 рублей. На долю этой модели пришлось 2,8% продаж в сегменте трехлеток. Пятое место занимает Kia K5 — 2 478 000 рублей и 2,2%. Также в топ-10 самых продаваемых моделей трехлетних автомобилей вошли Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Hyundai Creta.

«Многие покупатели рассматривают трехлетние автомобили в качестве альтернативы новым из салона. Как правило, трехлетки обладают современными характеристиками, на них еще действует гарантия производителя, и часто такие авто имеют небольшой пробег. Эти факторы способствует росту продаж автомобилей в возрасте до трех лет. При этом растет и доля таких авто на рынке авто с пробегом: по итогам I квартала 2023 года она составила 10,3%, в то время как годом ранее равнялась 8,9% », — отмечают эксперты Авито Авто.

16 апреля шеф-редактор АЭИ «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова объяснила, почему цена на новые автомобили в России снижается, а стоимость подержанных машин растет.

«Новые автомобили дешевеют, за несколько месяцев они подешевели на 5%, а подержанные автомобили, наоборот, подорожали на 20–30% в зависимости от марки. Это очень интересная тенденция, связанная с тем, что наш авторынок сейчас работает не так, как работал всегда, и как классически работает авторынок в мире», — подчеркнула эксперт.