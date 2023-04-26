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Генконсул РФ на Шпицбергене назвал причину вброса СМИ Норвегии о нем

Генконсул РФ Чемерило: вброс норвежских СМИ призван убрать присутствие РФ в стране
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Фото: Global Look Press/GTW
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Генеральный консул РФ в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген Андрей Чемерило допустил, что «информационный вброс» о нем в норвежских СМИ призван свести на нет присутствие России в Норвегии. Об этом дипломат заявил в среду, 26 апреля.

Как он отметил в беседе с «РИА Новости», государственная телерадиокомпания NRK на фоне ею же развернутой кампании шпиономании намеренно вбросила ложную информацию в отношении дипломата.

«Основной целью, как мне кажется, является дискредитация и сведение на нет российского присутствия в Норвегии, и на Шпицбергене в частности», — подчеркнул Чемерило.

Ранее в среду NRK бездоказательно обвинила российского генконсула в якобы связях с «российской разведкой». Дипломат все обвинения отрицает.

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В этот же день МИД РФ объявил 10 сотрудников посольства Норвегии персонами нон грата. Москва выразила Осло решительный протест в связи с решением королевства о высылке 15 дипломатов российского посольства и сотрудников аппарата военного атташе.

Ранее, 13 апреля, Осло признал 15 сотрудников российского посольства в Норвегии персонами нон грата. По мнению норвежской стороны, дипломаты вели деятельность, несовместимую с их статусом. Россия якобы представляет некую разведывательную угрозу, отметили норвежские власти.

14 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что объявление Норвегией персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства является умышленным нагнетанием враждебности.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов, в частности из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран.

Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.

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