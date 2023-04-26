Три сотни сосен высадили вдоль стадиона в Малой Сердобе в Пензенской области

В селе Малая Сердоба Малосердобинского района Пензенской области высадили вдоль местного стадиона 300 сосен. Об этом ИА «Пенза-Пресс» рассказал глава районной администрации Иван Кирюхин.

«Стадион, где всегда много сельчан, которым нравится активный отдых, давно нуждался в благоустройстве. <…> Нам выделили 300 саженцев сосны, которые мы посадили под руководством специалистов местного лесничества», — рассказал чиновник.

С 18 марта по 20 апреля на территории Пензенской области прошел месячник по благоустройству. В нем приняли участие около 155 тыс. человек.

Также в регионе продолжается международная акция «Сад памяти».