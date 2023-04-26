Систему госуправления в Херсонской области полностью перевели на стандарты РФ

Систему государственного управления в Херсонской области полностью перевели на российские стандарты. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он напомнил, что год назад, 26 апреля 2022 года, была создана военно-гражданская администрация Херсонской области.

«Система государственного управления полностью переведена на российские стандарты. Создаются региональные структуры всех органов федеральной власти, а вместо военно-гражданской администрации теперь есть администрация Херсонской области», — написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, власти региона делают основной упор на социальную политику. В настоящее время население области имеет право на получение всех социальных выплат, предусмотренных россиянам.

Врио губернатора региона отметил, что областной агропромышленный комплекс продолжает успешно работать, аграриям теперь доступны программы господдержки. Кроме того, вводятся программы полной реновации жилищно-коммунального и энергетического комплексов. В регионе также ведется строительство новых дорог и зданий.

Ранее, 20 апреля, Сальдо рассказал, что в Херсонской области может открыться детский центр, похожий на знаменитый «Артек».

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что в новых регионах России налаживание управления в целом позитивное, но проблем там несопоставимо больше, чем в других субъектах страны. Глава государства ответил, что Россия находится в постоянном контакте с новыми регионами страны. Совместно они будут корректировать действия в том числе и по вопросу налаживания управления.

23 марта заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил в беседе с «Известиями», что на ближайшие три года разработана программа социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.