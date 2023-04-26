Реклама
Прямой эфир
Мир
Бразилия выразила готовность к внедрению платежной системы «Мир»
Общество
Систему госуправления в Херсонской области полностью перевели на стандарты РФ
Общество
Суд отказался освобождать из СИЗО коммерческого директора Собчак
Происшествия
Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Мурманской области
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $79 впервые с 31 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военных
Общество
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Наука и техника
В ОАЭ приступили к созданию нового лунохода после неудачной миссии Hakuto-R
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области, за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Общество
Скончался режиссер мультфильма «Про Веру и Анфису» Валерий Фомин
Сюжет:

Систему госуправления в Херсонской области полностью перевели на стандарты РФ

Сальдо: система госуправления в Херсонской области полностью переведена на стандарты РФ
0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Систему государственного управления в Херсонской области полностью перевели на российские стандарты. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он напомнил, что год назад, 26 апреля 2022 года, была создана военно-гражданская администрация Херсонской области.

«Система государственного управления полностью переведена на российские стандарты. Создаются региональные структуры всех органов федеральной власти, а вместо военно-гражданской администрации теперь есть администрация Херсонской области», — написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, власти региона делают основной упор на социальную политику. В настоящее время население области имеет право на получение всех социальных выплат, предусмотренных россиянам.

Врио губернатора региона отметил, что областной агропромышленный комплекс продолжает успешно работать, аграриям теперь доступны программы господдержки. Кроме того, вводятся программы полной реновации жилищно-коммунального и энергетического комплексов. В регионе также ведется строительство новых дорог и зданий.

Успеть за три года: как изменится жизнь в Донбассе в переходный период
Жители новых регионов получат прописку, российские автомобильные номера и многое другое

Ранее, 20 апреля, Сальдо рассказал, что в Херсонской области может открыться детский центр, похожий на знаменитый «Артек».

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что в новых регионах России налаживание управления в целом позитивное, но проблем там несопоставимо больше, чем в других субъектах страны. Глава государства ответил, что Россия находится в постоянном контакте с новыми регионами страны. Совместно они будут корректировать действия в том числе и по вопросу налаживания управления.

23 марта заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил в беседе с «Известиями», что на ближайшие три года разработана программа социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей.

ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023