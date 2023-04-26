Оперная певица Анна Бондаревская умерла на 36-м году жизни

В возрасте 35 лет скончалась бывшая солистка оперной труппы Большого театра Анна Бондаревская. Об этом 26 апреля сообщил Государственный академический Большой театр (ГАБТ) в своем Telegram-канале.

Артистка ушла из жизни 22 апреля, уточнили в театре. Коллектив ГАБТа выразил искренние соболезнования родным и близким певицы.

О причинах смерти Бондаревской и месте прощания с ней информации не приводится.

Бондаревская родилась в Москве, в 2010 году окончила Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, а после него получила образование в Колледже музыкально-театрального искусства № 61 им. Г. П. Вишневской.

В 2014–2016 годах артистка училась в Центре оперного пения Галины Вишневской. В 2016–2021 годах была солисткой оперной труппы Большого театра.

Зрители могли видеть Бондаревскую на сцене Большого театра в роли Певицы в «Манон Леско», Марины Мнишек в опере «Борисе Годунов» и других постановках.