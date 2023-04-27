Число нарушений с пользовательскими дронами выросло почти вдвое за квартал

Количество нарушений в связи с использованием в РФ пользовательских (личных) дронов в I квартале 2023 года выросло в 1,8 раза по сравнению с показателями прошлого года, до 84 случаев. Об этом сообщил на запрос «Известий» начальник Госавианадзора Владимир Ковальский.

«За I квартал выписано постановлений: 2020 г. — 44; 2021 г. — 54; 2022 г. — 47; 2023 г. — 84. Административный штраф в I квартале составил: 2020 г. — 1 310 000 рублей; 2021 г. — 1 085 000 рублей; 2022 г. — 1 070 000 рублей; 2023 г. — 2 127 000 рублей», — сообщили в надзорном органе.

При этом 51 нарушение из 84 произошло на территории Центрального федерального округа, следует из презентации представителя управления Госавианадзора по ЦФО, представленной на форуме «Беспилотная авиация – 2023» 20 апреля в Москве (есть у «Известий»).

Наиболее частые нарушения связаны с неправомерным использованием воздушного пространства дронами, а также с непостановкой дронов на госучет в Росавиации. Это ведомство ведет учет дронов максимальной взлетной массой от 0,15 кг до 30 кг.

«Дополнительно в большинстве своем нарушения связаны с неосведомленностью лиц о требованиях к эксплуатации беспилотных воздушных судов, установленных воздушным законодательством Российской Федерации», уточнил начальник Госавианадзора Владимир Ковальский в ответе «Известиям».

В Ространснадзоре предоставили также статистику по нарушениям с БАС по годам. В 2016 году по всей стране было зафиксировано 76 нарушений по эксплуатации дронов, в 2017 году — 332, в 2018-м — 535, в 2019-м — 561, в 2020 году — 352, в 2021-м — 431 и по итогам 2022 года — 466 нарушений (рост в шесть раз с 2016 года и на 8% по сравнению с 2021 годом).

В пресс-службе Госавианадзора по ЦФО «Известиям» пояснили, что запуск БАС на территории населенных пунктов в России возможен только при наличии разрешений органа местного самоуправления. Кроме того, владелец БАС должен перед запуском согласовать план полета и получить разрешение на использование воздушного пространство в органе, отвечающем за аэронавигацию — то есть в подразделениях «Госкорпорации по ОрВД».

В пресс-службе ГК по ОрВД «Известиям» ранее сообщали, что запуски гражданских дронов осуществляются в специально выделенном воздушном пространстве, ограниченном для полетов других воздушных судов. Такие зоны имеют строгие границы по месту, времени и высоте полета.

Особенно тщательно надзорные органы следят за исполнением воздушного законодательства, если дроны запускают в районах диспетчерских зон аэродромов и вертодромов, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, над местами проведения публичных мероприятий, официальных спортивных соревнований, охранных мероприятий (которые проводятся в соответствии с законом «О государственной охране» ), а также на удалении менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок, уточнили в пресс-службе Госавианадзора по ЦФО. Запретные зоны и зоны ограничения полетов устанавливаются приказами Минтранса РФ и публикуются в открытом доступе, добавили там.