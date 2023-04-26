Капремонт школы № 2 завершили в Жуковском в Подмосковье

В городе Жуковский в Московской области завершили капитальный ремонт школы № 2 на улице Маяковского, 15. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ.

В школе отремонтировали фасад и кровлю, заменили окна и двери, выполнили отделку помещений. Также в здании обновили системы отопления, водоснабжения и вентиляции.

По словам главы министерства ЖКХ Антона Велиховского, ход работ контролировали сотрудники управления технадзора. Они уже принимают участие в приемке объекта, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

12 апреля сообщалось, что готовность школы в поселке Дрожжино Ленинского городского округа Подмосковья оценили в 70%. Ожидается, что учреждение введут в эксплуатацию в III квартале 2023 года.