Кинокритик выразил сомнения в успешности сиквела фильма «Битлджус»

Комедийный фильм ужасов «Битлджус» был культовым, однако насчет успеха его сиквела, который анонсировала студия Warner Bros, есть определенные сомнения. Об этом 26 апреля заявил обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев.

Он отметил, что слухи о том, что этот проект состоится, были еще год назад, но из этого ничего так и не вышло. Сейчас, по его словам, действительно есть подтверждение того, что проект находится в разработке. При этом некоторые СМИ поспешили сообщить, что съемки начнутся «чуть ли не в мае».

«Похоже, что это все-таки не так. «В разработке» означает, что в лучшем случае есть какая-то «сырая» версия сценария, и она еще, возможно, будет дорабатываться огромным количество сценаристов, как это принято в Голливуде. Потом с этим предложением выйдут к Тиму Бертону, возможно, уже вышли. При этом своего участия в проекте он еще не подтвердил, но выразил определенную заинтересованность», — отметил Сычев.

По его мнению, если все-таки фильм будет снят, то вряд ли он будет так же популярен, как первый.

«Скорее всего, этого не произойдет хотя-бы потому, что сам по себе этот герой не остался в массовом сознании как персонаж, которого все знают. Это все-таки герой, которого знает старшее поколение. Нынешнее поколение, скорее всего, нужно будет знакомить с этой франшизой. Вряд ли его представители сейчас ждут сиквел «Битлджуса», — считает кинокритик.

Он также обратил внимание, что в этом смысле сиквел по сериалу «Уэнсдэй» имел бы больший успех. Хотя и не исключил, что из «Битлджуса» мог бы получиться хороший сериал, но «говорить об этом пока рано».

«Сейчас то, что проект «Битлджуса» в разработке, — это только повод вспомнить, что был такой герой и такой фильм. Но совершенно нет никакой фактической основы, чтобы говорить об этом всерьез. Хотя это очень интересно и интригующе», — подытожил Сычев.

25 апреля студия Warner Bros. на выставке CinemaCon анонсировала сиквел комедийного фильма ужасов «Битлджус». Подробности будущей картины пока не раскрываются.

Ранее СМИ сообщали, что к производству фильма вернется режиссер Тим Бертон, снявший первую часть в 1988 году. Также к главным ролям вернутся Майкл Китон, сыгравший призрака по имени Битлджус, и Вайнона Райдер с ее персонажем Лидией Дитц.

Ожидается, что в съемках также будет задействована Дженна Ортега, которая сыграет дочь Лидии.

Первый «Битлджус» выиграл премию «Оскар» за лучший грим, пишет «Газета.Ru». Он собрал $74,7 млн при бюджете $15 млн.