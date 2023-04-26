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«Известия» показали очереди в открывшемся в Москве магазине MAAG

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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«Известия» в среду, 26 апреля, показали кадры из нового магазина MAAG, который открылся на месте Zara, в историческом здании на Кузнецком Мосту в Москве. На записи видно, что там выстроились длинные очереди из покупателей.

Массовое открытие магазинов в Москве начнется с 27 апреля. В рамках ранее объявленной сделки предполагается постепенное возобновление работы бывших магазинов Inditex, компания Daher откроет их после редизайна. Pull & Bear сменит название на DUB, Stradivarius — на Vilet, Bershka — ECRU.

Товары для этих обновленных брендов будут производиться на фабриках в Турции. По ценам и качеству они не уступят аналогичным вещам покинувшего РФ ритейлера, пообещал вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.

На стыке имен: покупатель бизнеса Zara запустит в РФ локальные бренды
Будут ли эти марки популярны у россиян

Ранее в этот день «Известия» показали первые кадры из магазина MAAG в Москве.

В марте 2022 года компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в РФ. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что испанская компания договорилась о продаже бизнеса в России Daher.

В середине декабря сообщалось, что ливанская Daher создаст локальные бренды специально для россиян.

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