Один человек погиб и двое спасены при пожаре в Кандалакше

В городе Кандалакше (Мурманская область) в результате пожара в доме на несколько квартир погиб человек, еще двое были спасены. Об этом сообщает региональное управление по ГОЧС и ПБ.

Пожар произошел в ночь 26 апреля в трехэтажном доме на улице Полярная, 3а. В двухкомнатной квартире на первом этаже обгорела мебель и домашнее имущество на площади 8 кв. м.

В результате погиб один человек. Еще двое были спасены из соседней квартиры, они не пострадали, пишет ИА «Би-порт».

В тушении были задействованы 11 человек. Обстоятельства устанавливаются.

В ночь на 26 апреля в СНТ «Турбина» в Татарстане загорелся одноэтажный кирпичный садовый дом. Погибли девушка 1995 года рождения и молодой человек 1998 года рождения.