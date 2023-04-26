Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минобороны РФ подтвердило крушение истребителя МиГ-31 в Мурманской области
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $79 впервые с 31 марта
Армия
Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военных
Общество
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области, за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Мир
Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе

В Орловской области две студентки пострадали от мошенника

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Две студентки одного из медицинских ссузов Орловской области пострадали от рук иногородних мошенников в городе Мценск, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в среду, 26 апреля.

Следователи установили, что одной из девушек 2002 года рождения в соцсетях предложили пройти платные курсы по медицине. Также ей пообещали скидку, если она найдет второго человека на обучение.

Далее студентка и ее знакомая перечислили организатору обучения по 7 тыс. рублей, после чего он перестал выходить на связь. Пострадавшие обратились в полицию. Следственный отдел МО МВД «Мценский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, отмечает InfoOrel.ru.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1985 года рождения, проживающий в Ростовской области. Оперативники выехали туда и разыскали афериста. Он признался в обоих фактах мошенничества. Уголовные дела соединили в одном производстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Обвиняемый уже предпринял меры к возмещению студенткам материального ущерба.

Ранее в апреле сообщалось, что в Сыктывкаре мошенники обманули 65-летнего пенсионера. Мужчина лишился 7,6 млн рублей. Потерпевший считал, что инвестирует средства в акции.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023