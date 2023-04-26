В Орловской области две студентки пострадали от мошенника

Две студентки одного из медицинских ссузов Орловской области пострадали от рук иногородних мошенников в городе Мценск, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в среду, 26 апреля.

Следователи установили, что одной из девушек 2002 года рождения в соцсетях предложили пройти платные курсы по медицине. Также ей пообещали скидку, если она найдет второго человека на обучение.

Далее студентка и ее знакомая перечислили организатору обучения по 7 тыс. рублей, после чего он перестал выходить на связь. Пострадавшие обратились в полицию. Следственный отдел МО МВД «Мценский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, отмечает InfoOrel.ru.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался мужчина 1985 года рождения, проживающий в Ростовской области. Оперативники выехали туда и разыскали афериста. Он признался в обоих фактах мошенничества. Уголовные дела соединили в одном производстве.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Обвиняемый уже предпринял меры к возмещению студенткам материального ущерба.

Ранее в апреле сообщалось, что в Сыктывкаре мошенники обманули 65-летнего пенсионера. Мужчина лишился 7,6 млн рублей. Потерпевший считал, что инвестирует средства в акции.