Аналитик объяснил снижение котировок нефти Brent

Среди причин возврата котировок нефти Brent к ценам конца марта и начала апреля — опасения насчет сокращения спроса на рынке энергоресурсов из-за возможной рецессии в США, считает руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард. Эксперт объяснил «Известиям» 26 апреля, как менялась стоимость нефти и что на это повлияло.

«Резкий рост котировок нефти Brent в начале апреля на ≈ 10%, до $87,45 за баррель, был вызван неожиданным для всех решением стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки. Примечательно, но данное решение было принято как дополнение к октябрьскому соглашению прошлого года, в рамках которого ОПЕК+ снизил уровень добычи на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года», — отметил аналитик.

При этом эксперт подчеркнул, что рост котировок носил эмоциональный характер, так как решение о снижении добычи на 1,66 млн баррелей в сутки не предполагало моментального исполнения, а было запланировано с мая и до конца этого года.

«К тому же любые изменения в уровне добычи нефти страхуются Стратегическим нефтяным резервом США, в рамках которого правительство США смягчает последствия снижения уровня добычи, высвобождая миллионы баррелей нефти из резервов для внутреннего пользования (США — крупнейший потребитель)», — добавил он.

Мейнхард уточнил, что на текущий момент уровень запасов Стратегического резерва оценивается в 366,9 млн баррелей нефти.

«Также важными причинами возврата котировок к ценам начала апреля являются опасения по поводу сокращения спроса на рынке энергоресурсов из-за возможной рецессии в США. Банковский кризис всё еще не утихает, а ужесточение денежно-кредитной политики ФРС достигает своего апогея. Исторически, с началом цикла снижения ставки ФРС (Федеральной резервной системы. — Ред.), экономика США впадала в рецессию, что перманентно отражается на рынке энергоресурсов», — заключил Мейнхард.

Ранее в этот день стоимость нефти марки Brent опускалась ниже уровня $79 за баррель впервые с 31 марта 2023 года. Однако, по данным сайта лондонской биржи ICE, к 18:40 по мск цена июньских фьючерсов поднялась до $80,38.

В начале апреля консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин рассказал «Известиям», что по итогам 2023 года спрос на нефть может вырасти на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) относительно уровня 2022-го, в первую очередь за счет Китая и развивающихся стран. При этом добыча, с учетом решения некоторых стран ОПЕК+ по сокращению, увеличится ощутимо меньше — примерно на 500 тыс. б/с. Эксперт объяснил, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. Тимонин спрогнозировал, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти отметку в $100.