Международная метеорная организация объяснила вспышку над Киевом 19 апреля

Причиной яркой вспышки в небе над Киевом 19 апреля стал метеор, сообщила Международная метеорная организация на своем сайте 24 апреля.

«Хотя это стало ясно не сразу, вспышка <...> была чисто природным явлением, а именно — очень ярким болидом», — следует из статьи.

Объект пролетел на высоте 80 км над столицей Украины со скоростью 29 км в секунду, а потом взорвался. Полет метеора продлился около пяти секунд.

Авторы материала уточнили, что метеор с расчетной начальной массой 200–300 кг разорвался на высоте 38 км на множество осколков.

Видео с яркой вспышкой, которая озарила небо над Киевом и областью, появилось в Сети вечером 19 апреля. В администрации Киевской области в качестве причины явления назвали плановое падение на Землю космического спутника Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Однако позже представитель NASA опроверг данное сообщение. Он заявил, что в настоящий момент спутник находится на орбите и риск вреда от него кому-либо на планете низок.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в тот день, что в городе была объявлена воздушная тревога во избежание жертв от падений обломков.