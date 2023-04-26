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Дороги в частном секторе Орла отремонтируют за 656,5 млн рублей

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В Орле определили подрядчика, который займется ремонтом дорог в частном секторе. Стоимость контракта составит 656,5 млн рублей.

По данным ИА «Абирег», московская компания «Монолитстрой» стала единственным участником торгов. Подрядчик готов выполнить работы по начальное цене аукциона. Проектная документация должна пройти госэкспертизу, лишь после этого рабочие приступят к работам. Привести дороги в порядок необходимо до 31 декабря 2025 года.

Всего необходимо отремонтировать 120 улиц в частном секторе. Раньше из-за ограниченного финансирования дороги приходилось выравнивать асфальтогранулятом. Это отсев, который образуется во время ремонта на центральных улицах.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в 2023 году отремонтируют свыше 250 км автодорог. Дорожный фонд имеет рекордное значение — свыше 18 млрд рублей.

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