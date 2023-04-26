Дожди с грозами спрогнозировали в Ставропольском крае
Синоптики спрогнозировали потепление на территории Ставропольского края. При этом в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы.
По данным регионального гидрометцентра, температура воздуха повысится до +26 градусов 27 апреля. Ветер усилитсядо 14 м/с, пишет NewsTracker. Дождь начнется в дневное время и продолжится ночью. В темное время суток температура упадет до +8 градусов.
Днем 28 апреля температура составит +25 градусов, осадки не прекратятся.
Ранее сообщалось, что в Московской области 27 апреля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.