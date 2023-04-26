Посольство РФ на Кипре сообщило о разрушении стены РЦНК при пожаре

В результате пожара в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии 26 апреля повреждения получила одна стена внешней стороны здания. Об этом сообщило посольство РФ в Республике Кипр.

«Посол Российский Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков на месте происшествия встретился с полицией и пожарными. Полиция проинформировала руководителя российской дипмиссии о возможных версиях и обстоятельствах происшествия. <…> Ситуация взята под контроль», — заверили в дипмиссии.

Пострадавших нет. Все находившиеся внутри здания были эвакуированы.

О пожаре в здании РЦНК стало известно ранее в этот день. Директор центра Алина Радченко сообщила, что произошло два сильных хлопка. Огонь охватил стену и крышу. Как утверждают очевидцы, в здание якобы бросили «коктейли Молотова». С ее слов, зданию РЦНК нанесен большой ущерб.

По мнению Радченко, если окажется, что пожар в РЦНК стал результатом поджога, это может быть ответом на его жесткую позицию, на то, что множество граждан Кипра поддерживают Россию.

Директор центра сказала также, что на данный момент ей поступают звонки от киприотов, они выражают слова поддержки и предлагают помощь. О том, кто мог это сделать, достоверно заявить пока нельзя, сообщила она.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о проверке записей с камер видеонаблюдения. Как он подчеркнул, в РЦНК на Кипре и до этого происходили инциденты. Примаков выразил надежду на то, что все злоумышленники будут найдены.