Матч за мировую шахматную корону – 2023: когда мир узнает исход соревнования

В столице Казахстана Астане 29 апреля пройдет финальная партия матча за шахматную корону мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дином Лижэнем. В ожесточенном противостоянии соперники шли практически вровень друг с другом, и на текущий момент их счет снова сравнялся. Где и когда смотреть трансляцию заключительной партии турнира — читайте в материале «Известий».

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023 года — участники

Главное противостояние шахматного мира в этом году развернулось между победителем турнира претендентов 2022 года Яном Непомнящим и обладателем серебра состязания Дином Лижэнем. Китайский гроссмейстер участвует в матче вместо победителя прошлого года Магнуса Карлсена — тот отказался от участия.

Непомнящий, также известный в спортивном мире под прозвищем Непо, является вице-чемпионом мира, чемпионом Европы и двукратным чемпионом России. Он занимает вторую строчку рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), сейчас у россиянина 2795 очков.

Его оппонент Лижэнь является обладателем серебра в Кубке мира – 2019 и известен непрерывной серией побед в 100 партиях. В рейтинге он располагается на третьей строчке со счетом 2788 очков.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023 года — текущий счет

Предыдущая схватка Непомнящего и Лижэня на шахматном поле 27 апреля завершилась ничьей. Теперь счет в противостоянии стал 6,5:6,5. Таким образом, шансы на взятие шахматной короны у соперников равны, исход соревнований может решиться в следующей партии.

Когда финальная партия матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2023

Заключительная партия сезона запланирована на 29 апреля. Однако в случае еще одной ничьи гроссмейстеры сыграют 30 апреля укороченную партию, тай-брейк, призванную выявить победителя.

Время начала матчей в игровые дни — 12:00 мск. Прямую трансляцию ведут спортивные интернет-порталы и некоторые телеканалы.

Церемония закрытия матча за шахматную корону мира состоится 30 апреля в случае однозначной победы одного из соперников 29 апреля или же 1 мая, если противникам придется играть тай-брейк.

Призовой фонд матча составляет $2 млн. Победитель получит 60% от этой суммы, если выиграет без тай-брейка.

Если же Непомнящему и Лижэню потребуется дополнительная партия, выигрыш будет распределяться между победителем и проигравшим в соотношении 55 и 45%.