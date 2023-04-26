Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области

Синоптики прогнозируют значительное усиление ветра на территории Свердловской области. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным МЧС, 27 апреля скорость ветра будет достигать 17 м/с. Такие погодные условия способствуют быстрому распространению огня. Жителей региона просят соблюдать меры пожарной безопасности. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

За последние сутки возгорания зарегистрированы в нескольких населенных пунктах Свердловской области. В поселке Сосьва огонь уничтожил около 90 жилых домов, без жилья остались около 660 человек. Один человек пропал без вести. Распространение огня началось из-за возгорания отходов деревообработки и сильного ветра.