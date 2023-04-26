«Единая Россия» завершила прием заявок на предварительное голосование

Партия «Единая Россия» завершила прием заявок от кандидатов на предварительное голосование перед муниципальными и региональными выборами, которые пройдут осенью. Об этом 26 апреля сообщили в ходе круглого стола партии.

Отмечается, что всего было получено более 13 тыс. заявок, конкурс составил пять человек на место. При этом всего 14% из них были поданы уже действующими депутатами, остальные 86% поступили от людей, впервые пришедших в региональную политику.

«Мы создали поле политической гравитации, которое привлекает к себе много активных людей, для которых небезразлична судьба муниципалитетов, регионов и, как мы полагаем, страны в целом», — сказал заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Среди кандидатов также есть участники специальной военной операции по защите Донбасса. В Донецкой и Луганской Народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях предварительное голосование пройдет впервые. Оно состоится с 22 по 28 мая текущего года.

Ранее, 22 марта, президент России Владимир Путин на встрече с главой фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым поблагодарил партию за абсолютно патриотическую позицию по международной тематике. Глава государства также отметил большую работу «Единой России» в парламенте.