Пилоты разбившегося под Мурманском МиГ-31 найдены живыми

Пилоты разбившегося 26 апреля в Мурманской области МиГ-31 найдены живыми. По предварительной информации «Известий», они не пострадали.

Катапультировавшись, летчики приземлились возле садоводства «Березка». В настоящее время их эвакуируют.

Ранее 26 апреля Минобороны РФ сообщило, что истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Мурманской области в районе Мончегорска. Оба пилота успели катапультироваться. Отмечалось, что самолет упал в безлюдном месте во время выполнения планового учебного полета.

До этого, 23 февраля, в Минобороны РФ сообщили о крушении Су-25 Воздушно-космических сил России (ВКС) РФ в Белгородской области. В результате авиакатастрофы погиб летчик. Предварительно, причиной катастрофы стала техническая неисправность.