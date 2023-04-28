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Эксперты рассказали об оптимизации междугородних поездок на такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Появление сервиса «Межгород» от «Яндекс Go» в Москве и Подмосковье является логичным развитием сферы междугородних поездок на такси, заявила «Известиям» председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова.

«В целом для рынка междугородние поездки на такси нельзя расценивать как новую услугу. Она существовала всегда, но не всегда являлось доступной по сравнению со стоимостью поездки на автобусе или поезде», — сказала эксперт.

В свою очередь издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев отметил, что транзит между городами — это большой рынок, на котором такси раньше не было (за исключением райдшеринговых сервисов), и продукт «Яндекса» дополняет общественный магистральный и междугородный транспорт, предлагая пользователю более широкий выбор под его потребности. «Основная идея в том, что существуют транспортные сценарии, при которых пользователь готов выбрать альтернативу общественному транспорту, — сказал Николаев. — Например, когда надо добраться в другой город с большим количеством сумок или вещей, перевезти домашних животных или ехать с маленькими детьми».

По словам Зариповой, то, что сервисы «создали специальные условия для возвращения водителей такси в обратном направлении с пассажирами, — это логичное продолжение развития оптимизации поездок и, как следствие, более выгодных тарифов». Она пояснила, что часто при междугородних поездках водителям такси приходится возвращаться «в холостую», и чтобы это компенсировать, стоимость обратного пути закладывалась в изначальный тариф.

Председатель московского профсоюза такси «ДОБРО» Николай Кодолов со своей стороны перечислил ряд особенностей сервиса, среди которых — возможность для водителя пропускать заказы. «Тут нет задачи кого-то обмануть, облапошить, заказ легко пропускается. Есть водители, которые любят дальние поездки, пусть катаются на здоровье», — заявил эксперт, подчеркнув, что никаких штрафов активности при отказе от заказов не будет.

Также плюсом является то, что водитель сразу видит точку назначения и стоимость поездки, продолжил Кодолов. В случае, если обратного заказа для него не нашлось, разница между «Межгородом» и «Экономом» ему компенсируют. «Как пример — поездка была 3 тыс. рублей, по «Эконому» она стоила бы 3,5 тыс., вам компенсируют 500 рублей», — пояснил специалист. По его мнению, со временем обратные заказы будут находиться чаще.

Говоря о развитии сервиса в будущем, Кодолов напомнил, что до Москвы и Подмосковья «Межгород» уже был запущен в ряде других регионов страны, и «расширение дальше на всю географию России вполне предсказуемо и возможно».

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