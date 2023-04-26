Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Тамбовской области

В Ржаксинском районе Тамбовской области в результате столкновения с легковушкой погиб мотоциклист. Об этом сообщает Telegram-канал «Полоса безопасности «Тамбов».

Авария произошла днем 26 апреля. По предварительной информации, 34-летний водитель кроссового мотоцикла на большой скорости врезался в автомобиль Kia.

В результате лобового столкновения мотоциклист погиб на месте, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Как выяснилось, водительское удостоверение с соответствующей категорией у него отсутствовало.

23 апреля в Забайкальском крае водитель мотоцикла Racer нарушил правила проезда перекрестков и врезался в Toyota Chaser. Мотоциклист погиб. По данным ГИБДД, водительских прав соответствующей категории он не имел.