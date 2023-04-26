Мишустин принял участие в Просветительском марафоне Знание.Первые

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял участие в федеральном Просветительском марафоне Знание.Первые Российского общества «Знание», который проходит в Москве и других городах с 24 по 26 апреля. Его речь была посвящена функционированию государства в эпоху глобальных изменений, а также возможностям для саморазвития, карьерного и личностного роста, которые эти изменения предоставляют.

«Стратегическая конкуренция между государствами идет за умы людей, за культуру, за образ мыслей. Мы видим, как это происходит в Европе, где сейчас уничтожают памятники советским воинам, учат детей по искажающим события учебникам истории и стремятся насадить эти ложные знания близким нам народам. Мы видим попытки полностью запретить использование русского языка, книг, фильмов на нем, всего нашего контента в интернете», — сказал Михаил Мишустин.

Политика отмены России направлена на то, чтобы люди не могли общаться на одном языке, забыли свои традиции, историю, не могли извлекать уроков из прошлого. Именно историческое знание помогает нам понимать причины происходящих событий, подчеркнул председатель правительства.

«Поэтому очень важно сохранять историческую память народов России и наших соседей, бережно относиться к русскому языку, нашим традициям. Мы активно продвигаем гуманитарные ценности: строим русские школы за рубежом, выделяем квоты на обучение студентов-иностранцев у нас, театральные творческие коллективы ездят на гастроли, организуем международные спортивные соревнования», — отметил он.

Но, по словам Михаила Мишустина, попытки запретить всё русское не являются единственным вызовом, с которым сталкивается Россия. Во всем мире происходят процессы, которые оказывают всестороннее влияние на наше общество, один из которых — развитие информационных технологий. Они не только являются важным условием качественного и долгосрочного экономического роста, но и несут за собой определенные трудности, в том числе в части защиты информации и персональных данных.

«Крайне важно добиться независимости от иностранных решений в этой сфере. Россия сегодня является одной из немногих стран мира, которые обладают собственными цифровыми платформами, — отметил глава Правительства. — Начались процессы, которые уже делают мир совершенно не таким, каким мы его знаем сегодня. В долгосрочной перспективе стратегическую конкуренцию выиграют государства и интеграционные объединения, которые опираются на собственные возможности и ресурсы, смогут их приумножить благодаря новым знаниям. Те, кто активно внедряет инновации и создает условия для их появления, а для этого активно развивает человеческий капитал».

В своем выступлении Михаил Мишустин затронул и вопрос введения ограничительных мер в отношении России. По его словам, санкции являются попыткой коллективного Запада превратить свой контроль над мировой инфраструктурой в оружие. Российская Федерация действует четко и обдуманно с целью минимизации последствий этих ограничительных мер. Спад экономических показателей в таких условиях неизбежен, но он оказался гораздо ниже прогнозов аналитиков: валовой внутренний продукт за прошлый год снизился на 2,1 % против оценок с двузначными цифрами, которые делали эксперты.

Тем не менее, как отметил Михаил Мишустин, России необходимо добиться финансового суверенитета, укрепить технологический суверенитет, развить инфраструктуру ускоренными темпами, а также расширить взаимодействие с дружественными нам странами. В то же время российское правительство продолжает просчитывать риски в связи с возможными дальнейшими шагами западных стран, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

«В активную фазу вступает формирование многополярной, более справедливой системы мироустройства. Идет жесткая стратегическая конкуренция, противостояние за возможность выбирать собственный путь исходя из национальных интересов. Складывается тот мир, в котором предстоит жить вам, молодому поколению наших граждан. Именно от вас, от ваших достижений, от умения использовать свои знания, от вашего трудолюбия зависит то, как будет развиваться Россия. Ее будущее в ваших руках», — резюмировал Михаил Мишустин.

Также среди спикеров третьего дня марафона в Москве: заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, мэр Москвы Сергей Собянин, китайский журналист, поэт и переводчик, специалист в области кросс-культурной коммуникации, директор по России и странам СНГ Китайской международной ассоциации по связям с общественностью (CIPRA), почетный профессор Гонконгского университета и Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Сунь Юэ и группа Uma2Rman.

Выступления лекторов Знание.Первые идут одновременно во всех пяти студиях марафона: в Центральном Манеже в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Онлайн-зрители могут следить за параллельными трансляциями на сайте https://marathon.znanierussia.ru, в группе Российского общества «Знание» «ВКонтакте» https://vk.com/znanierussia, а также в виртуальном пространстве «КоМета» от «Сбера».

Трехдневная программа объединена идеей поэтапной трансформации героя нашего времени — человека действующего, ведь Россия сегодня — это страна стремительных изменений и ее будущее зависит от каждого из нас. Лекторы марафона — руководители крупных компаний, известные ученые, выдающиеся представители сферы культуры и искусства, военнослужащие и военные корреспонденты, врачи, государственные деятели и многие другие профессионалы — показывают молодежи возможности для самореализации, ориентиры и варианты действий, чтобы ребята могли увидеть в этом потенциал для себя, выбрать то, что их больше всего интересует, активно двигаться вперед по пути самореализации, стать авторами своего будущего и будущего своей страны.