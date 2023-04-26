Знаменитый муринский краб ослеп на один глаз

Неизвестные оторвали глаз у фигуры краба, который является культурным символом города Мурино Всеволожского района Ленобласти. Местные жители пожаловались на вандалов телеканалу «78».

Муринцы заметили отсутствие глаза во вторник, 25 апреля. На следующий день корреспондент телеканала выехал на место и увидел, что глаз восстановили.

Воксельная инсталляция «Мышление краба» весом 117 кг была создана группой Net streetart. Ее установили в июле 2022 года в поле между Мурино и Буграми.

«Название проекта — отсылка к крабам в ведре, у которых нет шансов выбраться наружу, ведь сородичи цепляются и тянут обратно» — так создатели прокомментировали свое творение.