Читатели китайского портала «Гуанча» поддержали подписание президентом России Владимиром Путиным указа о временном управлении активами лиц из недружественных стран. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные пользователями 26 апреля под соответствующей статьей.

«Очень хорошо, это должно быть сделано», — написал пользователь под ником сезам, откройся.

«Частная собственность — это святое! Око за око», — поддержал его гуань_16545951471332.

«Соединенные Штаты используют доллар в качестве супер оружия для санкций против всего мира, а также конфискуют, замораживают и передают долларовые резервы и активы других стран по необоснованным обвинениям», — отметил пользователь пройти мимо.

«Запад обнаружил, что эта трясина создана для него самого», — добавил Зритель А.

Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом 25 апреля. Уточнялось, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран. Он подчеркнул, что его главная цель — формирование компенсационного фонда для применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию активов России за рубежом.

14 апреля стало известно, что банк Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян после директивы Евросоюза. Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова объяснила происходящее глобальным администрированием санкционного режима со стороны США.

13 апреля заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность перенаправить на Украину замороженные резервы Банка России.

Западные страны начали ужесточать санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.