Турция призвала Запад объединить усилия для начала переговоров на Украине

Турция призывает Запад объединить усилия для начала переговоров с целью установления мира на Украине. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в среду, 26 апреля.

«Давайте объединим все наши средства и возможности для завершения <...> [конфликта] на Украине», — сказал он в разговоре с журналистами.

Калын подчеркнул, что продолжение и развитие этого конфликта приведет только к глобальной катастрофе. Он призвал объединить стороны все усилия для обеспечения мира и переговоров с перспективой, ориентированной на мир.

Кроме того, представитель президента Турции выразил мнение, что украинский кризис закончится исключительно путем заключения нового большого соглашения между Россией и Западом. По его мнению, столкновение является отражением поиска нового баланса между РФ и странами Запада.

Анкара неоднократно выступала с предложением стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнял, что власти много раз обсуждали вопросы переговоров с РФ и российским лидером Владимиром Путиным.

РФ, в свою очередь, неоднократно заявляла, что открыта к разрешению конфликта путем переговоров. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе отмечал, что достижение целей России в украинском вопросе мирным путям является предпочтительным вариантом. Он также напомнил, что глава государства неоднократно указывал, что Москва до сих пор сохраняет такую позицию.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября прошлого года. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.