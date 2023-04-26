Заболеваемость ОРВИ выросла в Ростовской области за неделю

Роспотребнадзор зарегистрировал рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Ростовской области. Жителей региона просят соблюдать меры профилактики.

По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано почти 13,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Это на 17% ниже эпидемического порога, уточняет RostovGazeta. При проведении обследования больных в 12% проб обнаружен вирус гриппа.

Жителям региона напоминают, что при проявлении признаков заболевания следует обратиться к врачам. Для профилактики рекомендуется чаще мыть руки и проветривать помещения.

Ранее сообщалось, что в связи с устойчивым снижением заболеваемости ОРВИ и гриппом в Брянской области отменили все ограничительные мероприятия. Они действовали с декабря 2022 года.