Автомобиль Lexus сбил мужчину на переходе в Бийске

В Бийске (Алтайский край) автомобиль Lexus сбил на пешеходном переходе мужчину. Об этом станция скорой медицинской помощи сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла утром 26 апреля на улице Трофимова. Как пишет altapress.ru со ссылкой на очевидцев, недалеко от маслоэкстракционного завода автомобиль Lexus сбил мужчину, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

«Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести бригада станции скорой медицинской помощи Бийска доставила в центральную горбольницу», — говорится в сообщении медиков.

11 апреля в Краснодарском крае 70-летний водитель Hyundai Accent наехал на 37-летнего мужчину, который лежал на дороге по ходу движения авто. Мужчина погиб на месте.