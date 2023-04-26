Жительницу Волжского осудили за гибель ребенка при падении из окна

В Волжском (Волгоградская область) суд вынес приговор в отношении 41-летней женщины, чей сын выпал из окна. Ребенок скончался на месте.

Трагедия произошла в феврале 2023 года. По данным правоохранительных органов, пятилетний ребенок упал с высоты третьего этажа дома по улице Машиностроителей. Мальчика доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Об этом сообщает «НовостиВолгограда.ру».

Следователи установили, что женщина оставила ребенка одного дома и отправилась с подругой в бар. Мальчик забрался на подоконник, открыл окно и пытался звать маму.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Суд приговорил женщину к полутора годам ограничения свободы.