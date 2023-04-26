Цена нефти Brent опустилась ниже $79 впервые с 31 марта

Стоимость нефти марки Brent упала ниже уровня $79 за баррель. Это произошло 26 апреля в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

Цена июньского фьючерса упала на 2,179% по сравнению с предыдущим днем. Это самый низкий уровень с 31 марта 2023 года.

Ранее в этот день стоимость нефти Brent впервые за почти месяц опустилась ниже $80.

19 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что на снижение стоимости нефти марки Brent влияют рассмотрение участниками торгов возможности возвращения на мировой рынок поставок нефти из Курдистана, а также укрепление позиций доллара США. По мнению эксперта, до конца этого месяца нефть Brent может торговаться в пределах $82–87.

В начале апреля консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин рассказал «Известиям», что по итогам 2023 года спрос на нефть может вырасти на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) относительно уровня 2022-го, в первую очередь за счет КНР и развивающихся стран. При этом добыча, с учетом решения некоторых стран ОПЕК+ по сокращению, увеличится ощутимо меньше — примерно на 500 тыс. б/с.

Эксперт объяснил, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. Тимонин спрогнозировал, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти отметку в $100.

6 апреля эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что рост цен на нефть, а также другие негативные последствия для Запада из-за сокращения добычи странами ОПЕК+ связаны с финансовой политикой Евросоюза и США.

До этого, 3 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что аналитики скорректировали свои прогнозы после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Теперь они не исключают, что ее цена может подняться до $100 за баррель к 2024 году.

2 апреля стало известно, что Казахстан и страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года. В тот же день сообщалось, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.