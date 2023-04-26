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Цена нефти Brent опустилась ниже $79 впервые с 31 марта

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Стоимость нефти марки Brent упала ниже уровня $79 за баррель. Это произошло 26 апреля в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

Цена июньского фьючерса упала на 2,179% по сравнению с предыдущим днем. Это самый низкий уровень с 31 марта 2023 года.

Ранее в этот день стоимость нефти Brent впервые за почти месяц опустилась ниже $80.

Новый подОПЕКный: баррель нефти может подорожать до $90
Когда это произойдет и с чем может быть связана такая динамика

19 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что на снижение стоимости нефти марки Brent влияют рассмотрение участниками торгов возможности возвращения на мировой рынок поставок нефти из Курдистана, а также укрепление позиций доллара США. По мнению эксперта, до конца этого месяца нефть Brent может торговаться в пределах $82–87.

В начале апреля консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин рассказал «Известиям», что по итогам 2023 года спрос на нефть может вырасти на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) относительно уровня 2022-го, в первую очередь за счет КНР и развивающихся стран. При этом добыча, с учетом решения некоторых стран ОПЕК+ по сокращению, увеличится ощутимо меньше — примерно на 500 тыс. б/с.

Эксперт объяснил, что в результате на мировом нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит, который, в свою очередь, создает предпосылки для роста цен. Тимонин спрогнозировал, что в течение 2023 года котировки Brent могут превзойти отметку в $100.

6 апреля эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что рост цен на нефть, а также другие негативные последствия для Запада из-за сокращения добычи странами ОПЕК+ связаны с финансовой политикой Евросоюза и США.

До этого, 3 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что аналитики скорректировали свои прогнозы после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Теперь они не исключают, что ее цена может подняться до $100 за баррель к 2024 году.

2 апреля стало известно, что Казахстан и страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года. В тот же день сообщалось, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

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